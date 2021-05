Royaume-Uni : L’ex-conseiller de Boris Johnson l’enfonce pour sa gestion du Covid

Dominic Cummings a accusé, mercredi devant une commission parlementaire, le Premier ministre britannique d’avoir trop tardé à agir face au coronavirus.

Mais passé ce mea culpa et ses regrets de ne pas avoir «tiré le signal d’alarme» plus tôt, l’ex-conseiller a dépeint un tableau affligeant du pouvoir à cette période, avec une haute administration non préparée et aveugle face à la dégradation de la situation, Downing Street occupé par la colère de la compagne de Boris Johnson contre un article sur leur chien, et un ministre de la Santé menteur.