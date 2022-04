Chamoson (VS) – L’ex-conseiller d’Etat Jacques Melly tancé par le Tribunal fédéral

Chamoson (VS) : L’ex-conseiller d’État Jacques Melly tancé par le Tribunal fédéral

Une bisbille entre voisins au sujet d’une place de parc a été tranchée par le Tribunal fédéral. Pour la Haute Cour, le Canton du Valais et son ancien chef de département non pas agi dans les règles de l’art.

Il y a dix ans, un couple de Vaudois, propriétaire d’un chalet à Chamoson, obtenait du Canton du Valais une surface de 20 m² d’une parcelle couvrant la route principale et débordant jusque devant leur chalet, afin d’y parquer leur voiture. Au bout du chemin en question, des voisins s’installent en 2016 et, dès 2017, ils vont saisir le Service de la mobilité pour exiger la révocation de l’autorisation de parquer, estimant les manœuvres pour accéder à leur maison trop difficile en raison de la voiture parquée sur la place. Réponse négative. Les voisins reviennent alors à la charge, aidés de Me Carole Melly-Basili, la nièce par alliance du chef de département, l’alors conseiller d’État Jacques Melly. Celui-ci annule l’autorisation.