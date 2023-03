France : L’ex-copine de Zola menace de faire fuiter des inédits

La rupture entre le rappeur français et Olivia ne se fait pas dans la douceur. Entre deux tacles sur le Net, la jeune femme a dit qu’elle était prête à balancer des titres inédits de son ex-chéri.

Zola a de quoi transpirer. Alors que son troisième album doit arriver prochainement, le rappeur, vu au Caribana et au Beat en 2022, est la cible de son ex-copine avec qui il a rompu récemment. Sur les réseaux sociaux, entre deux piques, Olivia s’est dit prête à balancer des titres encore jamais sortis du Français de 23 ans. Pour ce faire, comme elle l’a indiqué en story Instagram, il suffit de lui envoyer un message sur le réseau social. « Envoyez-moi un message pour avoir des inédits», a-t-elle posté. Selon son message, elle disposerait des fichiers audio des morceaux.

Zola a réagi aux menaces, également en story. Il a qualifié son ex de «poufiasse stupide». Pour le moment, aucune chanson n’est encore apparue sur le Net. Dans tous les cas, plusieurs heures après lui avoir envoyé un message, nous n’avions pas encore reçu la moindre réponse d’Olivia. Alors, vrai coup bas de la part de la jeune femme ou opération marketing bien orchestrée? L’avenir le dira. À ce jour, Zola a sorti deux albums, «Cicatrices» en 2019 et «Survie» en 2020. Tous deux ont été récompensés de disques de platine pour plus de 100’000 ventes. En février 2023, il a publié le single «Toute la journée», enregistré avec Tiakola. L’album «Diamant du Bled» devrait arriver le 17 mars 2023.