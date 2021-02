Alexandre Pato n’a que 31 ans mais on lui donnerait aisément plus, tant il est entré jeune dans la lumière. Transféré au Milan AC à 18 ans contre 24 millions d’euros et rapidement prolifique , l’attaquant brésilien a vécu un début de carrière rêvé. Au point d’être élu Golden Boy en 2009, consacrant le meilleur joueur de moins de 21 ans en Europe.