Bisbille judiciaire

L’ex de «Hawkeye» aurait piqué l’argent de leur fille

Sonni Pacheco, l'ex-femme de Jeremy Renner, est en conflit ouvert avec la star d'«Avengers» depuis plusieurs années. Et c’est leur enfant qui paie les pots cassés.

«Tout ceci est remis en question»

«Tous les parents comprennent que la chose la plus importante au monde, c'est la santé et la sécurité de son enfant. Au fil des années, je pense que les gens ne peuvent pas comprendre ce que j'ai vu et ce que j'ai entendu dire sur le comportement révoltant de Jeremy avec notre fille quand il la garde. C'est difficile pour moi de rester muette parce que tout cet argent, ce temps et cette énergie qu'on met dans les mesures de sécurité pour que ma fille soit en sûreté, tout ceci est remis en question en ce moment», a-t-elle déclaré dans un communiqué relayé par People.com.