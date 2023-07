Violences sexistes et sexuelles: L’ex-député Jean Lassalle visé par une enquête pour viol et agression sexuelle

Jean Lassalle, 68 ans, est mis en cause par une femme âgée aujourd’hui de 45 ans.

Une enquête préliminaire pour viol et agression sexuelle a été ouverte à l’encontre de l’ancien député béarnais Jean Lassalle, a indiqué vendredi le parquet de Bordeaux, confirmant une information de BFMTV. L’enquête concerne des faits «anciens», datant de 2010, «et pour l’heure non confirmés», a ajouté le parquet. Elle a été confiée à la police judiciaire, qui poursuit ses investigations.

Des auditions de témoins ainsi que celle du mis en cause sont prévues «dans les prochaines semaines», selon la même source. Selon BFMTV, qui cite la plaignante âgée de 45 ans, les faits se seraient déroulés dans un hôtel à Bordeaux lors de la campagne des élections régionales de 2010, pour lesquelles Jean Lassalle était tête de liste du MoDem en Aquitaine.

«Découvert l’affaire sur BFMTV»

L’ancien berger âgé de 68 ans a siégé pendant deux décennies à l’Assemblée nationale, sous l’étiquette de l’UDF, puis du MoDem et enfin de son mouvement «Résistons!». Maire pendant 40 ans du village de Lourdios-Ichère (Pyrénées-Atlantiques), chantre de la ruralité, l’élu deux fois candidat malheureux à l’élection présidentielle ne s’était pas représenté aux dernières élections législatives. Il avait justifié sa décision par des «impératifs médicaux».

Sollicité par l’AFP, l’entourage de M. Lassalle a indiqué que ce dernier avait «découvert cette affaire sur BFMTV» et était «très surpris». «Il n’était pas du tout au courant et ne se rappelle pas de cette personne. Il ne voit pas qui c’est», a fait savoir le porte-parole de l’ancien élu et de son mouvement politique, Pierre Claret.