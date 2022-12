Détournement de fonds : L’ex-directeur adjoint de Foncia Fribourg introuvable pour son procès

L’homme est accusé d’avoir détourné près de 850’000 francs des comptes du groupe immobilier. Et alors qu’il devait se présenter à la justice lundi matin, il s’est évaporé dans la nature.

Mais où est donc passé l’ancien directeur adjoint de l’agence immobilière Foncia Fribourg (absorbée en 2015 dans la fusion avec le groupe Domicim)? Accusé d’avoir détourné près de 850’000 francs entre 2012 et 2018, l’ancien employé aurait dû répondre aux juges du Tribunal de la Gruyère lundi matin de gestion déloyale, abus de confiance et faux dans les titres, indique «La Liberté» . Sauf que ce père de famille divorcé de 59 ans est introuvable. Selon son avocat, qui n’a aucune nouvelle de lui, il serait «quelque part dans la rue».

À en croire encore ce dernier, son client, qui s’est servi dans les comptes pour améliorer son train de vie, serait aujourd’hui sans ressources et aurait même dû demander à son fils de l’héberger, avant de disparaître dans la nature. Une autre hypothèse est qu’il serait sur le continent africain, d’où est originaire sa dernière compagne, afin de se soustraire à la justice de son pays. Car c’est certainement en années que le Fribourgeois risque la prison ferme. Et si son avocat lui a offert une dernière chance de s’exprimer en demandant un nouveau procès à une date ultérieure, il sera jugé par défaut s’il décide de ne plus remontrer le bout de son nez.