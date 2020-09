Etats-Unis : L’ex-directeur de campagne de Trump menace de se suicider

Brad Parscale, qui a été débarqué cet été à quelques mois de la présidentielle, aurait manqué de mettre fin à ses jours. Son épouse a appelé la police. Il est hospitalisé.

Cette dernière a déclaré que son mari était «armé, qu’il avait accès à plusieurs armes à feu dans leur résidence, et qu’il menaçait de se faire du mal», a ajouté DeAnna Greenlaw.

«Brad Parscale est un membre de notre famille et nous l’aimons tous. Nous sommes prêts à le soutenir ainsi que sa famille par tous les moyens», a déclaré le directeur de communication de la campagne de Trump, Tim Murtaugh, au journal South Florida Sun Sentinel.

«Les attaques personnelles dégoûtantes des Démocrates et des RINOs (»Républicains de nom seulement") mécontents sont allées très loin, et ils devraient avoir honte de ce qu’ils ont fait à cet homme et sa famille", a-t-il ajouté.