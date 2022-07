Formule 1 : L’ex-directeur de course controversé a été menacé de mort

L'ancien directeur de course australien de la Formule 1, Michael Masi, a affirmé avoir reçu des menaces de mort et s'être fait insulter à la suite du Grand Prix d'Abou Dhabi, décisif pour le titre mondial en 2021, dans une interview publiée dimanche par le Daily Telegraph de Sydney. «Il y a eu des jours sombres. J'avais l'impression d'être l'homme le plus détesté de la planète. J'ai reçu des menaces de mort, de la part de gens qui me menaçaient de s'occuper de moi et de ma famille», explique Masi (44 ans), qui vient de quitter la Fédération internationale de l'automobile (FIA).

«Je me souviens encore quand je marchais dans les rues de Londres, un ou deux jours plus tard. J'ai commencé à regarder par dessus mon épaule et à me demander si les gens derrière moi allaient m'agresser, raconte aussi l'Australien. J'ai reçu des centaines de message. Ils étaient choquants, racistes, abusifs, méchants, les gens me traitaient de tous les noms. Et il y a eu des menaces de mort. Et ça continuait, sur mon compte Facebook et surtout sur LinkedIn, qui est supposé être une plateforme professionnelle. C'était le même genre d'insultes.» «Je ne suis pas allé voir un spécialiste, mais avec le recul j'aurais dû consulter», confie Masi, qui a été inquiet pour sa santé mentale mais a choisi «de minimiser la situation, y compris vis à vis de la FIA».