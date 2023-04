Suisse romande: L’ex-directeur du CHUV va diriger la Clinique Bernoise de Montana

La Clinique Bernoise de Montana (VS) a officialisé, jeudi, le recrutement du Dr Philippe Eckert comme directeur de cette structure médicale, à partir du 17 avril. Ce spécialiste chevronné en médecine interne et en médecine d’urgence était directeur général du CHUV jusqu’à décembre 2022, date à laquelle il a quitté le navire pour «divergence de vues».

Jurassien établi en Valais

Philippe Eckert n’est pas en terre inconnue en Valais, canton où il est domicilié. Il a notamment été directeur médical du Centre Hospitalier du Centre du Valais. Le médecin jurassien de 62 ans succède à Benoît Emery à la tête de la Clinique Bernoise de Montana. «Au cours de son parcours professionnel, le Dr Philippe Eckert a pu acquérir une précieuse expérience tant dans le milieu universitaire que dans le milieu non universitaire. En tant que Romand, il dispose d’un excellent réseau dans la région», salue le nouvel employeur de l’ancien directeur du CHUV.

Au CHUV, Philippe Eckert a été «remplacé ad interim, jusqu’au 31 décembre 2024 au plus tard», par le professeur Nicolas Demartines, ancien chef du département de chirurgie et professeur ordinaire de la Faculté de biologie et de médecine de l’Unil.