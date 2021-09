Australie : L’ex-directrice d’une école juive sera jugée pour pédocriminalité

Malka L., extradée d’Israël en janvier, devra répondre devant la justice de viol et d’agressions sexuelles sur enfants, a annoncé jeudi un tribunal de Melbourne.

Malka L., ex-directrice d’une école juive ultraorthodoxe de Melbourne, en Australie, va être jugée pour vol et agressions sexuelles sur enfants commis entre 2004 et 2008.

Malka L., qui possède la double nationalité israélo-australienne, a été extradée d’Israël en janvier, après une âpre bataille judiciaire, vers l’Australie, où elle doit répondre de dizaines de chefs d’accusation dont celui de viol et d’agressions sexuelles sur enfants. Les faits se seraient produits entre 2004 et 2008 alors qu’elle était professeure de religion et directrice de l’école Adass Israel, à Melbourne.