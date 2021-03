Jade Raymond, 45 ans, n’a pas attendu longtemps pour rebondir après la décision de Google de fermer Stadia Games & Entertainment, ouvert en 2019. Six semaines après avoir quitté le poste de dirigeante des studios de développement de jeux vidéo pour le service de cloud gaming du géant du web, cette célèbre figure du monde vidéoludique a annoncé la création du nouveau studio indépendant Haven. Basée à Montréal, cette nouvelle entreprise a reçu l’investissement de Sony Interactive Entertainment pour le développement d’une nouvelle franchise exclusive à la console PlayStation.

Jade Raymond, qui a aussi fondé Ubisoft Toronto, où elle a collaboré à la création de célèbres franchises comme «Assassin’s Creed» et «Watch Dogs», s’est semble-t-il bien entourée pour son nouveau projet. La nouvelle franchise sera conçue par «une équipe d’envergure internationale avec plus de dix ans d’expérience sur des jeux et franchises ultrapopulaires», précise un communiqué, qui ne révèle aucun détail sur le futur jeu.