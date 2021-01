Claudia Villafañe, qui fêtera ses 59 ans ce vendredi, affrontait en finale Analía Franchín, ex-compagne de Guillermo Coppola, l’agent de Maradona pendant trente ans. Pour cette dernière étape, les deux participantes devaient élaborer un menu décliné en trois p arties . Claudia Villafañe a opté pour une burrata accompagnée de tomates et fraises en entrée, un filet de porc enveloppé dans du lapin et du bacon en plat principal et, enfin, un chocolat blanc crémeux avec de la glace à la banane et à la cerise en dessert.