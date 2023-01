Australie: L’ex-épouse d’un membre de l’Etat islamique comparaît devant un tribunal

Australie : L’ex-épouse d’un membre de l’État islamique comparaît devant un tribunal

Rapatriée d’un camp de détention en Syrie, cette Australienne de 31 ans a comparu ce vendredi devant un tribunal australien. La jeune femme, privée de passeport, est ressortie libre sous caution et doit être de nouveau convoquée en mars.

Une femme traverse le camp Roj en Syrie. Près de 20 femmes et 40 enfants australiens détenus dans ce camp ont été remis à l’Australie.

À l’issue d’une courte audience vendredi, Mariam Raad a été libérée sous caution, moyennant le retrait de son passeport et l’interdiction de consulter de la «propagande» provenant de toute «organisation terroriste». Elle comparaîtra de nouveau en mars. «Nous avons une tolérance zéro à l’égard des Australiens (et) de tous ceux qui cherchent à commettre des actes de violence et d’extrémisme», a déclaré Mark Walton, un commandant des forces antiterroristes.