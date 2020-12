Jérusalem : L’ex-espion Pollard arrive en Israël après 30 ans de détention aux USA

L’ancien analyste de la marine américaine, aujourd’hui âgé de 66 ans, a purgé trente ans de prison pour avoir livré des documents confidentiels américains.

«Vous êtes chez vous», a affirmé Netanyahu à l’ancien espion et à son épouse Esther, en leur remettant leurs cartes d’identité israéliennes.

Il a été libéré en novembre 2015 avec l’obligation de porter un bracelet électronique et de respecter un couvre-feu et, surtout, l’interdiction de quitter le territoire américain pendant cinq ans malgré les pressions israéliennes pour qu’il puisse partir. Le ministère américain de la Justice a finalement levé en novembre les conditions imposées.

Une vidéo diffusée mercredi matin par le bureau du Premier ministre israélien montre Jonathan Pollard et son épouse descendant la passerelle d’un avion en direction de Benjamin Netanyahu, qui lève la main en guise de salut.

Celui qui est considéré comme un héros en Israël explique que sa femme et lui sont «ravis d’être enfin à la maison après 35 ans et nous remercions la population et le Premier ministre d’Israël de nous avoir ramenés chez nous».