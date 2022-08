Belgique : L’ex-femme de Marc Dutroux bientôt totalement libre

Michelle Martin a respecté sa libération conditionnelle, qui arrive à son terme en fin de semaine.

En 2004, Michelle Martin a été reconnue coupable d’avoir activement participé aux séquestrations de six fillettes. AFP

Michelle Martin sera libérée à la fin de la semaine au terme de sa libération conditionnelle, a-t-on appris mercredi de source proche du dossier. Le délai d’épreuve de 10 ans de cette mesure s’achève le 28 août à minuit, selon cette même source, qui souligne qu’elle en avait respecté toutes les conditions.

Michelle Martin (62 ans) est l’ex-femme et complice du tueur et pédophile belge Marc Dutroux. Elle a purgé 16 des 30 ans de prison auxquels elle avait été condamnée avant d’obtenir une libération conditionnelle en août 2012. Cette mesure avait suscité à l’époque un tollé, l’opinion publique belge restant traumatisée par cette affaire criminelle, la pire de l’histoire du royaume.

«C’est quand même difficile…»

Condamnée en 2004, Michelle Martin a été reconnue coupable d’avoir activement participé aux séquestrations par son ex-mari de six fillettes en 1995 et 1996, dont quatre sont mortes. Elle a divorcé en 2003 de Marc Dutroux, condamné à perpétuité. Ce dernier, âgé de 65 ans, continue de purger sa peine en prison et a vu ses demandes de libération conditionnelle rejetées jusqu’à présent.

«C’est quand même difficile… Surtout un jour comme aujourd’hui. Il y a tant d’années, le 23 août, An a été arrachée à nos vies. Tout devient encore plus difficile quand on reçoit une lettre du tribunal qui dit que les conditions liées à la liberté conditionnelle de Martin sont abandonnées», a réagi mardi Paul Marchal, père de l’une des victimes, sur sa page Facebook.

Après avoir obtenu sa libération conditionnelle, Michelle Martin s’est installée dans la propriété d’un ancien juge, après avoir été accueillie dans un couvent. Elle ne fera plus l’objet de suivi judiciaire et pourra voyager sans autorisation. Un autre complice de Marc Dutroux, Michel Lelièvre, avait été roué de coups et son appartement saccagé, selon son avocate, peu après sa sortie de prison en décembre 2019 après plus de 20 ans d’incarcération.