Affaire Estelle Mouzin : L’ex-femme de Michel Fourniret confrontée à des codétenues

Monique Olivier va revoir mardi certaines des femmes à qui elle aurait avoué en 2018 des détails sur les meurtres de son ancien mari, dont celui présumé de la petite Estelle Mouzin.

Monique Olivier, l’ex-épouse du tueur en série Michel Fourniret, doit être confrontée mardi après-midi à plusieurs de ses anciennes codétenues à qui elle s’était confiée sur l’assassinat d’Estelle Mouzin, en 2003, a indiqué à l’AFP son avocat, Me Richard Delgenes.

«Essayer de déterminer un lieu»

Le but de ces nouvelles auditions et confrontations est «d’essayer de déterminer un lieu» où se trouverait le corps, a déclaré Me Delgenes.