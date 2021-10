Suisse – Royaume-Uni : L’ex-femme d’Ernesto Bertarelli est la divorcée la plus riche d’Angleterre

Kirsty et Ernesto ont partagé 21 ans de vie commune. Instagram

La nouvelle a fait l’effet d’une bombe en Suisse et en Grande-Bretagne tant le couple, après 21 ans de mariage, semblait solide: «C’est avec tristesse qu’Ernesto et Kirsty Bertarelli confirment qu’ils ont divorcé», a indiqué leur porte-parole au Daily Mail. «La décision était partagée et la séparation a été faite à l’amiable».

Parent de trois enfants, le couple s’est séparé cette année et a finalisé le divorce cet été. La famille Bertarelli figure au 92è rang des 500 plus riches milliardaires dans le monde avec une fortune familiale estimée à près de 19 milliards de francs selon Forbes. Ernesto Bertarelli, ex-PDG et président du Comité exécutif du géant des biotechnologies Serono, cumule à lui-seul une fortune de 8 milliards de francs selon plusieurs sources.

Plus riche que la reine?

Si le montant touché par Kirsty Bertarelli n’a pas été dévoilé, le tabloïd anglais estime que l’ex-Miss UK 1988 a encaissé un chèque de 350 millions de livres sterling. Ce qui ferait d’elle la divorcée d’origine britannique la plus riche de l’histoire. En comparaison, la fortune de la reine d’Angleterre est estimée à 350 millions de livres et celle de Mick Jagger à 310 millions

Instagram

En plus de ce chèque, la quinquagénaire se serait vu offrir une maison spectaculaire au bord du lac Léman en Suisse d’une valeur de 52 millions de livres. Des avantages obtenus grâce à sa prestigieuse avocate, Fiona Sara Shackleton, qui s’est notamment occupée des divorces du prince Charles ou encore de Paul McCartney. Celle qui fut couronnée Miss UK en 1988 et 2e dauphine de Miss Monde la même année s’épanouit aujourd’hui dans la musique. Chanteuse, elle est aussi compositrice et se trouve, entre autres, à l’origine du tube planétaire d’All Saints, «Black Coffe» (2000).