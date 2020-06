Vaud

L’ex-flic, reconverti gourou, «soignait-il» en violant?

Un magnétiseur fait face à la justice ce lundi. Il a satisfait ses pulsions sexuelles sur de jeunes femmes en prétendant les soigner.

Un pseudo guérisseur et véritable escroc fait face à ses juges et à douze de ses nombreuses victimes lundi à Lausanne. Cet ancien gendarme français de 66 ans, qui sévissait dans le Nord vaudois, est accusé d'avoir abusé sexuellement de beaucoup d’entre elles sous couvert de les soigner.

Le Tribunal criminel de l’arrondissement du Nord vaudois se penche lundi à Lausanne sur une affaire sordide et hors-norme. Face aux juges : un «magnétiseur-medium» français et douze des dix-huit victimes ayant porté plainte contre lui, toutes des jeunes femmes.

Une trentaine d’infractions en dix ans

L’homme a extorqué des sommes de plusieurs milliers de francs à ses victimes pour procéder sur elles à des actes de désenvoûtement ou de guérison «grâce aux énergies» qui passaient bien souvent par des actes d’ordre sexuel censément thérapeutiques. Et ce en plus des séances pour lesquelles ses victimes étaient venues vers lui et qui, elles, étaient facturées 100 francs par heure.

Victimes en détresse

Expertise psychiatrique accablanteUne expertise psychiatrique a révélé que ce petit homme, grassouillet et barbu, au redoutable bagout et prétendant maîtriser les magies blanches et noires, souffrait de graves troubles de la personnalité mixtes, narcissiques et borderline.