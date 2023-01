L’ex-footballeur Petr Cech s’entraîne avec une équipe de NHL

Pendant plus d’une décennie, Petr Cech était l’un des meilleurs portiers du continent européen et a marqué l’histoire du club de football de Chelsea. Dès sa retraite, le Tchèque de 40 ans a troqué sa paire de gants pour les jambières de gardien de hockey et s’est lancé dans une seconde carrière dans les ligues mineures anglaises.