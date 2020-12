Anders Lindbäck, cela vous dit encore quelque chose? C’était le gardien du HC Davos durant la saison 2018-2019, un exercice que les Grisons avaient bouclé à la 11e place. Le Suédois de 1m99 pour 100kg n’avait d’ailleurs pas laissé un souvenir impérissable du côté du HCD, où ses statistiques n’avaient pas été reluisantes. Un exercice compliqué, le dernier d’Arno Del Curto à la bande, marqué par quelques déculottées mémorables, comme un 0-7 contre Langnau et 1-8 contre Zoug à domicile.

Avec 3,21 buts encaissés par match (il en a joué 31 en saison régulière) et un pourcentage d’arrêt à peine supérieur à 90%, l’ancien gardien de NHL (135 matches avec Nashville, Dallas, Tampa, Buffalo et Arizona) n’avait évidemment pas pu empêcher le club grison de dégringoler à la 11e et avant-dernière place du classement.