Algérie : L’ex-«golden boy» Rafik Khalifa condamné à 18 ans de prison ferme

Le fondateur de la Khalifa Bank, dont la faillite frauduleuse avait coûté des milliards de dollars à l’Etat algérien, était à nouveau jugé depuis le 8 novembre par le tribunal criminel de Blida.

Après la faillite de son groupe en 2003 et celle de Khalifa Bank, qui aurait causé un préjudice de près de cinq milliards de dollars à l’Etat et aux épargnants, M. Khalifa s’était réfugié à Londres.

Procès rouvert

Le tribunal criminel de Blida (45 km au sud-ouest d’Alger) a également condamné l’ex-homme d’affaires à une amende d’un million de dinars (un peu plus de 7000 francs) et a prononcé la privation de ses droits civiques pour une durée de trois ans, ajoute l’APS.

M. Khalifa et onze co-accusés étaient poursuivis pour «constitution d’association de malfaiteurs», «falsification de documents officiels et usage de faux», «vol en réunion, escroquerie, abus de confiance et corruption» et «banqueroute frauduleuse».