Présidentielle américaine: L’ex-gouverneur de l’Arkansas annonce sa candidature face à Trump

Le républicain Asa Hutchinson, ancien gouverneur de l’Arkansas, dans le sud des États-Unis, a annoncé dimanche sa candidature à la présidentielle américaine de 2024 et estimé que Donald Trump devait se retirer de la course à la Maison-Blanche au vu de sa récente inculpation.

«Je pense que nous avons besoin d’avoir une sécurité à la frontière. Nous avons besoin d’une Amérique forte. Et je pense que nous avons besoin de dépenser moins au niveau fédéral. Ce sont les valeurs que je porte», a poursuivi Asa Hutchinson.

Retrait de la candidature de Trump

«Tout d’abord, la fonction est plus importante que n’importe quel individu. Et donc pour le bien de la fonction présidentielle, je pense que cela (son inculpation) constitue une trop grande distraction et qu’il doit pouvoir se concentrer sur la procédure judiciaire», a-t-il argué. «J’ai toujours dit que les gens n’avaient pas à quitter leur fonction publique s’ils font l’objet d’une enquête, mais si cela atteint le stade de poursuites pénales, il faut y répondre», a insisté Asa Hutchinson.