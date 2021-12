Etats-Unis – L’ex-joueur de la NFL qui a tué 6 fois souffrait d’une maladie cérébrale

États-Unis : L’ex-joueur de la NFL qui a tué 6 fois souffrait d’une maladie cérébrale

L’ex-joueur professionnel de football américain Phillip Adams souffrait d’une maladie cérébrale dégénérative, l’encéphalopathie traumatique chronique (ETC), lorsqu’il a abattu six personnes avant de se donner la mort en avril.

Phillip Adams a abattu Robert Lesslie, 70 ans, sa femme Barbara, 69 ans, deux de leurs petits-enfants âgés de 9 et 5 ans, et deux hommes travaillant sur un système de climatisation au domicile des Lesslie à Rock Hill (Caroline du Sud), le 7 avril 2021, avant d’être retrouvé mort peu après.

Le spectre de l’ETC hante la NFL depuis le début des années 2000. Plusieurs études scientifiques ont mis en évidence un lien entre cette dégénérescence cérébrale et les chocs répétés à la tête, engendrant commotions cérébrales et autres traumatismes crâniens qui émaillent trop souvent la carrière d’un joueur. La plus récente de ces études, en juillet 2017, a notamment analysé les tissus cérébraux de 111 joueurs passés par la NFL et décédés souvent prématurément: l’ETC a été détectée chez 110 d’entre eux.