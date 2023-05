L’ex-journaliste dissident Protassevitch écope de huit ans de prison

Un tribunal biélorusse a condamné mercredi à huit ans de prison Roman Protassevitch, un ex-journaliste dissident arrêté au Bélarus en 2021 après l’interception spectaculaire d’un avion de ligne, suscitant un tollé et des sanctions occidentales contre Minsk. Selon l’agence de presse publique Belta, Stepan Poutilo et Ian Roudik, deux autres accusés en exil à l’étranger, ont été condamnés respectivement dans cette affaire, par contumace, à 20 ans et 19 ans de prison. Ils étaient visés par une série de chefs d’inculpation, notamment d’appels publics à «prendre le pouvoir», commettre des «actes terroristes» et d’insulte au chef de l’État.