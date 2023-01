Danemark : L’ex-meilleur restaurant du monde va fermer ses portes

Abréviation des mots danois «nordisk» (nordique) et «mad» (nourriture), le noma (avec «n» en minuscule) avait ouvert sur un quai du centre de Copenhague en 2003, avant de fermer en 2016 pour rouvrir deux ans plus tard dans un quartier légèrement plus excentré et arboré de la capitale danoise. «En 2025, notre restaurant se transforme en un laboratoire géant – une cuisine d’essai pionnière dédiée au travail d’innovation alimentaire et au développement de nouvelles saveurs», a-t-il expliqué sur son site.