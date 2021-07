Tones and I a couché sa vie sur album

Depuis 2019, la jeune artiste au timbre et aux looks si particuliers ne cesse d’affoler les statistiques. Surtout grâce à «Dance Monkey». Ce single l’a propulsée au firmament des charts mondiaux. Rien que sur Spotify, il avoisine les 2,3 milliards d’écoutes et a fait de Tones and I l’artiste féminine parmi les plus streamées. C’est donc peu dire qu’à 21 ans, elle était attendue avec son premier album «Welcome To The Madhouse» sorti vendredi 16 juillet 2021.