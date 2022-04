Votations fédérales du 15 mai: les trois objets en un coup d'oeil

Référendum contre la nouvelle loi sur le cinéma

Baptisée Lex Netflix, peut-être pour rendre le sujet plus sexy, la nouvelle loi sur le cinéma votée en octobre par le Parlement propose de forcer les plateformes de streaming à investir dans la production cinématographique suisse. Netflix, Disney+, Amazone Prime ou encore le service de Swisscom BlueTV devraient donc la soutenir à hauteur de 4% de leur chiffre d’affaires en Suisse. La production européenne, elle, devrait représenter 30% de leur catalogue. Si cet objectif n’est pas atteint, ces 4% seraient convertis en taxe.

À l’origine du référendum, les sections jeunes du PLR, de l’UDC et des Vert’libéraux, qui craignent que cela ne fasse grimper le prix des abos. Ils rappellent que le cinéma suisse est déjà subventionné et estiment que cette proposition est antilibérale. Pour les partisans de la loi, au contraire, il s’agit d’une mesure destinée à faire rayonner la Suisse et sa culture; ils estiment que le poids sur les entreprises est modéré, elles dont les bénéfices faits en Suisse partent intégralement à l’étranger.