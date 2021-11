France – L’ex-otage Sophie Pétronin est de retour au Mali un an après sa libération

«Je suis chez moi ici»

L’ex-otage a confirmé qu’elle se trouvait au Mali et paru corroborer qu’elle vivait dans les faubourgs de la capitale Bamako. «Oui, je suis au Mali depuis un moment. Mais je ne suis pas inquiète et je ne suis pas inquiétée», a-t-elle dit, apparemment plutôt étonnée du bruit causé par son retour. «Je me porte bien. Et je suis heureuse d’être là où je suis. Je n’embête personne et personne ne m’embête.» «Je ne sais pas si je suis recherchée et pourquoi», a-t-elle ajouté. Elle a aussi insisté pour qu’on «laisse (ses) proches tranquilles». AFP