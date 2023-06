Dieselgate: L’ex-patron d’Audi condamné à 21 mois avec sursis

L’ancien patron de la firme aux anneaux entre 2007 et 2018, filiale de Volkswagen, avait décidé de plaider coupable après plus de deux ans de procès à Munich. Il était accusé d’avoir eu connaissance de l’installation de logiciels illégaux sans être intervenu pour y mettre fin.

Scandale mondial

L’ancien dirigeant de 60 ans avait contesté les faits reprochés depuis le début de l’enquête et tout au long des audiences qui ont débuté en septembre 2020. Mais il avait finalement accepté en mai de reconnaître sa culpabilité, sur proposition du tribunal, pour bénéficier d’une peine moins lourde que les dix ans de prison encourus. Le «Dieselgate» a provoqué un scandale mondial et lourdement entaché la réputation de l’industrie automobile allemande.

Les deux coaccusés de Rupert Stadler dans ce procès, un ancien directeur chez Audi et Porsche, Wolfgang Hatz, et son bras droit chez Audi, Giovanni Pamio, ont eux avoué avoir manipulé des moteurs de véhicules pour que les valeurs légales de gaz d’échappement soient respectées lors d’essais sur un pont, mais pas sur la route. Ils ont été condamnés mardi, respectivement à deux ans de prison avec sursis, assortis d’une amende de 400’000 euros pour le premier et 21 mois de prison avec sursis, assortis d’une amende de 50’000 euros pour le second.