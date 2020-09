Automobile : L’ex-patron de Ferrari va prendre la tête de la Formule 1

Plusieurs médias ont annoncé ce mercredi que Stefano Domenicali allait succéder à Chase Carey à la tête de la Formule 1.

L’ancien team principal de l’écurie de Formule 1 Ferrari, Stefano Domenicali va suuccéder, à Chase Carey à la tête de la Formule 1, annoncent plusieurs médias, dont la BBC qui cite des sources haut placées. Les annonces du départ de Carey et de son remplacement par Domenicali ne sont pas encore officielles, mais ces décisions auraient déjà été communiquée aux patrons des écuries.

Domenicali, 55 ans, avait succédé en 2007 à Jean Todt à la tête de la Scuderia, remportant dès l’année suivante le titre de champion du monde des constructeurs, ce qui reste le dernier titre mondial de l’écurie italienne à ce jour. Ferrari a ensuite laissé échapper à trois reprises celui des pilotes lors de la dernière course de la saison, en 2008 avec Felipe Massa et en 2010 et 2012 avec Fernando Alonso.