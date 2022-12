Cryptomonnaies : L’ex-patron de FTX accusé d’avoir escroqué ses investisseurs

Dans sa plainte, la SEC réclame que l’ex-patron de FTX soit interdit de participer à l’émission, l’achat, l’offre ou la vente de tout titre financier, sauf pour son compte personnel, qu’il restitue ses gains mal acquis, qu’il écope d’une sanction civile et qu’il ne puisse plus exercer de fonctions dirigeantes. Le bureau procureur du district sud de New York et l’agence américaine en charge des produits dérivés (CFTC) ont également formulé des accusations à l’encontre de Sam Bankman-Fried.