Cryptomonnaies : L’ex-patron de FTX clame à nouveau son innocence

L’ancien patron de la bourse de cryptomonnaies FTX, Sam Bankman-Fried, inculpé notamment pour fraude aux États-Unis, a nié jeudi toute tentative d’escroquerie et s’en est pris directement à son ancien rival, Changpeng Zhao, le directeur général de Binance. «Je n’ai pas volé d’argent et je n’ai certainement pas caché des milliards» de dollars, a écrit Sam Bankman-Fried sur un blog qu’il vient de lancer sur la plateforme Substack.

Dans son long article de blog, celui qui se fait surnommer SBF revient en détail sur les événements ayant, selon lui, conduit à la faillite de FTX, en novembre. Il affirme notamment que l’effondrement de la société de courtage et d’investissement Alameda Research, qu’il a fondée, s’explique par la chute globale du marché des cryptomonnaies, et non par des actions frauduleuses. Les déboires d’Alameda se sont ensuite propagés à FTX et à d’autres acteurs du secteur, soutient Sam Bankman-Fried, dont la fortune de seize milliards de dollars, selon les médias américains, s’est évaporée en quelques jours.