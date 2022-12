Cryptomonnaies : L’ex-patron de FTX fait savoir qu’il pourrait s’opposer à son extradition

Arrêté lundi aux Bahamas, Sam Bankman-Fried, ancien CEO et fondateur de la plateforme de cryptomonnaies FTX, a comparu mardi devant un tribunal de Nassau.

La justice américaine reproche au trentenaire d’avoir escroqué ses clients et ses investisseurs.

Demande de remise en liberté rejetée

Mardi, le trentenaire s’est présenté vêtu d’un costume bleu et sans menottes dans un tribunal de Nassau, ont rapporté les médias locaux. À cette occasion, il a refusé de «renoncer à son droit d’avoir une audience consacrée à la demande d’extradition», selon les journaux «The Tribune» et «The Nassau Guardian». Peu après son arrestation, le procureur général des Bahamas, Ryan Pinder, avait dit que son pays agirait «rapidement» dès qu’il aurait reçu la demande formelle d’extradition des États-Unis.

Les avocats de «SBF» ont ensuite demandé à la juge Joyann Ferguson Pratt sa remise en liberté sous caution, mais les procureurs ont estimé qu’il présentait un risque de fuite trop important. L’audience a ensuite été suspendue et reprendra en début d’après-midi.

Inculpé de fraude et blanchiment

La justice américaine a révélé mardi avoir inculpé Samuel Bankman-Fried de fraude, blanchiment et violation des lois électorales. Elle reproche au trentenaire d’avoir escroqué ses clients et ses investisseurs.

Concrètement, il est accusé d’avoir, dès les débuts de FTX, en 2019, utilisé l’argent déposé par les clients souhaitant spéculer sur les cryptomonnaies pour financer l’activité – et les paris risqués – de sa société de courtage et d’investissement Alameda, et d’avoir menti aux investisseurs sur la santé financière de cette dernière.