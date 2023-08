Crypto: L’ex-patron de FTX restera en prison en attendant son procès

Getty Images via AFP

L’ancien patron de la plateforme d’échanges de cryptomonnaies FTX, Sam Bankman-Fried, a été renvoyé en prison vendredi par un juge fédéral de New York qui a estimé qu’il n’avait pas respecté les règles de sa liberté conditionnelle.

Selon le procureur, il a notamment transmis des documents au «New York Times» pour tenter d’influencer le témoignage de Caroline Ellison, une ancienne dirigeante de sa société d’investissements Alameda qui a été inculpée et qui a accepté de collaborer avec les autorités américaines.

Il plaide non coupable

A l’issue de l’audience, le juge Lewis Kaplan du District sud de New York «a ordonné que l’accusé soit placé en détention par les US Marshalls», agence de sécurité fédérale chargée des prisonniers.

Inculpé notamment pour fraude et association de malfaiteurs, «SBF», son surnom, avait été extradé fin décembre 2022 des Bahamas, où se trouvait le siège de FTX. Il a plaidé non coupable à tous les chefs d’accusation retenus contre lui au fil des mois. Son procès doit s’ouvrir en octobre à New York.