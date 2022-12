Cryptomonnaies : L’ex-patron de FTX va être extradé immédiatement aux Etats-Unis

«SBF», de son surnom, «a renoncé au droit de contester son extradition vers les États-Unis», a rappelé Ryan Pinder. Les autorités bahaméennes ont acté le fait que ce renoncement permettait son extradition selon les termes d’un traité liant Bahamas et États-Unis. Plus tôt mercredi, Sam Bankman-Fried avait donné son accord pour être extradé lors d’une audience à Nassau. L’entrepreneur de 30 ans est «impatient de partir et si cela pouvait se faire aujourd’hui, ce serait parfait», avait déclaré à la juge Shaka Serville l’avocat bahaméen de Sam Bankman-Fried, Jerone Roberts, selon le quotidien local The Nassau Guardian.