Faillite : L’ex-patron de FTX visé par de nouvelles accusations

Sam Bankman-Fried a plaidé non coupable.

La justice américaine a ajouté de nouvelles charges à l’encontre de Samuel Bankman-Fried , le fondateur et ancien patron de la Bourse de cryptomonnaies FTX , dont fraude bancaire et exploitation d’un transmetteur de fonds sans licence.

L’acte d’accusation formulé jeudi par un tribunal fédéral du district sud de New York compte désormais 12 chefs, contre huit dans le précédent document. Il reprend les accusations d’origine, notamment la fraude électronique et le blanchiment d’argent.

Il plaide non coupable

Samuel Bankman-Fried a plaidé non coupable début janvier de l’ensemble des chefs d’accusation. La star déchue des cryptomonnaies est actuellement assignée à résidence chez ses parents en Californie dans l’attente de son procès, qui doit faire en octobre la lumière sur son rôle dans la faillite spectaculaire de FTX et de la société de courtage et d’investissement Alameda.