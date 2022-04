Guerre en Ukraine : L’ex-patron de la BNS critique les sanctions suisses contre la Russie

La Suisse vient d’annoncer qu’elle reprenait en grande partie le 5e paquet de sanctions de l’UE contre la Russie. Philipp Hildebrand estime que la Suisse manque de neutralité.

Le Conseil fédéral a annoncé mercredi qu’il allait reprendre le 5e paquet de sanctions de l’Union européenne contre la Russie, évoquant des «signes évidents d’atrocités commises dans la localité de Boutcha ». Mais l’ex-patron de la Banque nationale suisse, Philipp Hildebrand, se montre très critique envers cette décision. Selon lui, «la neutralité a été très rapidement sapée, et ce sans modification de la Constitution et sans base juridique claire». Selon lui, cela affecte aussi bien la place financière suisse que ses possibilités de «bons offices».

Était-ce une erreur que Berne reprenne si vite les sanctions de l’UE? «Ce qui me préoccupe, c’est l’arbitraire juridique avec lequel on a parfois procédé», répond-il dans une interview accordée au journal économique Handelszeitung. «Qui décide quels comptes doivent être fermés – ce qui oblige les entreprises à fermer parce qu’elles n’ont plus accès aux banques et ne peuvent plus payer les salaires? Qui décide qui est proche de Poutine?» questionne-t-il.