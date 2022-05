Asie : L’ex-patron de la sécurité à la tête de Hong Kong

John Lee, qui avait supervisé la répression du mouvement pro-démocratie, a été désigné dimanche à la tête de la ville.

Hong Kong n’a jamais été une démocratie, ce qui a alimenté pendant des années la frustration de la population et des protestations parfois massives et violentes. Son dirigeant est choisi par un «comité électoral» composé actuellement de 1461 personnes, soit environ 0,02% de la population de la ville. Après un bref scrutin secret dimanche, 99% des membres (1416) ont voté pour John Lee et 8 ont voté contre, selon les autorités. Trente-trois membres n’ont pas voté.