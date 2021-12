L’ex-patron de l’athlétisme Lamine Diack est décédé

Carnet noir : L’ex-patron de l’athlétisme est décédé

Lamine Diack, qui a dirigé la Fédération internationale d’athlétisme (IAAF, 1999-2015), est décédé au Sénégal à l’âge de 88 ans.

Une membre de la famille de Lamine Diack a annoncé à l’AFP son décès sans en préciser la cause, confirmant une information rapportée par la presse locale.

Premier dossier

Lamine Diack avait, en septembre 2020, été condamné par la justice française à quatre ans de prison, dont deux fermes, et 500’000 euros d’amende pour corruption et abus de confiance. Il avait fait appel de cette condamnation et la date d’un nouveau procès restait à fixer.