Etats-Unis: L’ex-patron de Twitter sommé par Musk de fournir des documents

États-Unis : L’ex-patron de Twitter sommé par Musk de fournir des documents

Elon Musk, l’homme le plus riche du monde, avait signé un accord de 44 milliards de dollars pour racheter le réseau social, avant de le rompre unilatéralement début juillet. Il estime que Twitter a menti sur la proportion de comptes automatisés et de spams sur sa plateforme, et affirme même que le réseau social a «fraudé» en majorant volontairement le nombre de comptes monétisables. Le réseau social, lui, affirme que les spams ne représentent que moins de 5% des utilisateurs.