Internet : L’ex-patron du GPS Waze propose une alternative à Twitter

Créé par Noam Bardin, qui a dirigé pendant 12 ans, jusqu’en 2021, Waze, populaire application de navigation collaborative rachetée par Google, ce nouveau service de microblogging a pour ambition de revenir à l’âge d’or (utopique?) des réseaux sociaux: «Vous vous souvenez de l’époque quand les réseaux sociaux étaient amusants, vous faisaient découvrir de grandes idées et des gens sympas, et vous rendaient réellement plus intelligents? Vous vous souvenez de l’époque où ils ne vous faisaient pas perdre votre temps, vous mettaient en colère ou vous rendaient tristes? Quand vous pouviez être en désaccord avec quelqu’un sans être menacé ou insulté? Nous voulons faire revivre cela avec Post», écrit son créateur en guise de présentation sur la page d’accueil de la plateforme. Celle-ci entend devenir «un lieu civil pour débattre des idées, apprendre des experts, des journalistes, des créateurs individuels et des autres, converser librement et s’amuser».