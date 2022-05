États-Unis : L’ex-policier s’incrustait aux mariages et volait les cadeaux

Un ancien adjoint au shérif est soupçonné d’avoir infiltré une dizaine de noces et de s’être enfui avec les boîtes contenant les dons aux mariés.

C’est une bien étrange habitude qu’avait prise Landon Rankin, 54 ans. Ancien adjoint d’un shérif en Arizona, l’homme a été arrêté pour avoir commis des vols lors de deux mariages célébrés dans la région de Phoenix, le mois dernier. L’ex-policier devra également répondre de possession d’amphétamines et de fentanyl. Lors de ces deux mariages, Rankin s’est fait passer pour un invité et a volé les boîtes contenant les cartes de vœux. Chacun de ces récipients contenait entre 3000 et 6000 dollars.