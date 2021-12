Drame de Minneapolis : L’ex-policière raconte un contrôle de routine «puis le chaos»

Jugée pour avoir tué le jeune Afro-Américain Daunte Wright en avril 2021, Kim Potter s'est excusée en pleurs à la barre, décrivant une interpellation qui a viré «au chaos».

Elle a toujours affirmé avoir sorti son arme de service en croyant utiliser son pistolet électrique Taser alors que Daunte Wright, 20 ans, résistait à son arrestation à Brooklyn Center, dans la banlieue de cette grande ville du nord des Etats-Unis. «On luttait pour l’empêcher de fuir, et puis c’est devenu le chaos. Je me rappelle avoir crié +Taser, Taser, Taser+ et il ne se passe rien. Et il (son collègue, ndlr) m’a dit que je lui avais tiré dessus», a-t-elle raconté avant de fondre en larmes. Elle a assuré ne plus se souvenir des moments qui ont suivi. «Il y a une ambulance pour moi, et je ne sais pas pourquoi, puis je suis au commissariat», a-t-elle dit.