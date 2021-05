Malaisie : L’ex-politicien impliqué dans l’enlèvement de Mia arrêté

L’ancien membre du parti centriste de François Bayrou, qui nourrit des thèses complotistes et aurait participé à la «restitution» de la fillette à sa mère, a été interpellé.

Sa mère n’avait plus le droit de la voir seule ni de lui parler au téléphone. Elle a été retrouvée cinq jours plus tard avec sa mère à Sainte-Croix, dans le canton de Vaud.

Figure du mouvement complotiste

Dans d’autres vidéos plus anciennes, il défendait l’idée d’un coup d’Etat populaire et se disait opposé aux impôts, aux vaccins, aux masques ou à la 5G.

Dans le cadre de l’affaire Mia, six hommes et la mère de la fillette, proches de la mouvance anti-système et complotistes, ont été inculpé et écroués en France.