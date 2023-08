Finlande: ex-Premier ministre candidat à la présidentielle

Alexander Stubb, 55 ans, a été le Premier ministre de Finlande entre 2014 et 2015. Il a aussi servi en tant que ministre des Finances, des Affaires étrangères et des Affaires européennes. Il enseigne actuellement à l’Institut universitaire européen à Florence en Italie.

Tâches importantes

«Je pense que l’une des tâches les plus importantes du prochain mandat présidentiel sera d’œuvrer à la préservation du système international fondé sur des règles», a souligné Alexander Stubb. «Le prochain président entrera dans un monde qui change, qui est en partie plus incertain et en partie plus fragile que celui auquel nous nous sommes habitués après 1989».