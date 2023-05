Pakistan: L’ex-Premier ministre Imran Khan comparaît devant un tribunal

Des centaines de policiers ont été blessés et plus de 2000 protestataires arrêtés, principalement dans les provinces du Pendjab (centre-est) et du Khyber Pakhtunkhwa (nord-ouest), d’après la police. Au moins neuf personnes sont mortes dans des incidents liés aux manifestations, violemment réprimées par les forces de sécurité, selon la police et les hôpitaux.