Pakistan: L’ex-Premier ministre Imran Khan retranché chez lui, des heurts éclatent

Bien qu’il reste très populaire et espère revenir au pouvoir lors des élections législatives prévues d’ici octobre, Imran Khan a été renversé en avril 2022 par une motion de censure et est confronté depuis à une multitude de procédures judiciaires.

La police s’est livrée à des batailles rangées avec les militants du parti d’Imran Khan, le Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI, Mouvement du Pakistan pour la justice), près de sa résidence de Zaman Park pendant toute la nuit, tirant des gaz lacrymogènes et esquivant les pierres lancées par la foule en colère.

Peu avant l’aube, l’ancien chef du gouvernement a publié une vidéo, assis devant des drapeaux du Pakistan et du PTI, à un bureau décoré de cartouches de gaz lacrymogène usagées. «Je dis aujourd’hui à toute la nation qu’ils (les policiers) sont prêts une fois de plus, qu’ils vont revenir», a-t-il déclaré. «Ils utiliseront des gaz lacrymogènes contre notre peuple et feront d’autres choses de ce genre, mais vous devez savoir qu’ils n’ont aucune raison de le faire.»