Enquête: L’ex-Première ministre écossaise Nicola Sturgeon arrêtée

«Une femme de 52 ans a été arrêtée aujourd’hui, dimanche 11 juin 2023, en tant que suspecte dans le cadre de l’enquête en cours sur le financement et les finances du Parti national écossais», a annoncé la police écossaise. «La femme a été placée en garde à vue et est interrogée par» la police écossaise, ajoute celle-ci. Il s’agit selon la BBC et l’agence PA de Nicola Sturgeon.