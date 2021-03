Mauritanie : L’ex-président Aziz est prêt à «briser le silence»

L’ancien président Mohamed Ould Abdel Aziz a été condamné pour corruption, en Mauritanie. Son avocat a déclaré jeudi qu’il était près à révéler certains faits.

L’ex-président mauritanien Mohamed Ould Abdel Aziz, inculpé pour corruption et placé sous contrôle judiciaire, a menacé jeudi par la voix de son avocat de «briser le silence», un grand déballage qui «changerait beaucoup de choses».

Un juge d’instruction a inculpé et placé sous contrôle judiciaire le 12 mars Mohamed Ould Abdel Aziz, ainsi qu’un de ses gendres, deux anciens Premiers ministres et plusieurs ex-ministres et hommes d’affaires.